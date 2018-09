Christina Aguilera ziet duet met Britney Spears 'best zitten'

"Toen ik bekend werd, waren de media de spreekbuis voor als je dit soort onwaarheden wilde tegenspreken", aldus de 37-jarige zangeres in de talkshow van Jimmy Kimmel.

"Dat moest dan per se via een interview. Nu kun je gewoon een foto van jezelf en degene met wie je zogenaamd ruzie hebt maken en laten zien: kijk, wij zijn gewoon lekker samen in onze pyjama's popcorn aan het eten."

Jarenlang gingen er geruchten dat Aguilera en Spears, die beiden als tiener beroemdheid vergaarden in talentenprogramma The Mickey Mouse Club, rivalen zouden zijn. De twee zangeressen braken wereldwijd eind jaren negentig ongeveer gelijktijdig door in het popgenre.

"Als er toen sociale media waren geweest, hadden we waarschijnlijk een duet gezongen, of iets dergelijks. Maar het is er nog niet te laat voor. Als haar label zegt dat het goed is, zie ik het wel zitten."