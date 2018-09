Sky News publiceert videobeelden van ongepast gedrag Harvey Weinstein

De beelden zijn aangeleverd door Melissa Thompson en gepubliceerd door Sky News. Thompson kwam in 2011 op 28-jarige leeftijd in contact met Weinstein, toen zij haar door haar ontwikkelde statistiekenservice van haar bedrijf wilde verkopen aan The Weinstein Company.

Thompson sprak af met het team van Weinstein in zijn kantoor in New York. Het was volgens haar de bedoeling dat de ontmoeting met meerdere mensen zou zijn, maar het bleek alleen Weinstein te zijn. Hij verzocht omstanders met rust te worden gelaten en deed vervolgens de deur op slot.

De vrouw nam de ontmoeting stiekem op en in de videobeelden is te zien dat Weinstein haar kort na hun ontmoeting streelt en met haar flirt.

"Ik denk dat hij een kat-en-muisspel met me speelde om te zien hoe ver hij kon gaan", zegt Thompson in een interview met Sky News. "Hij tastte af hoe hij me kon bespelen, waar mijn zwaktes zitten."

Uit de beelden blijkt dat Thompson de avances van Weinstein niet direct afwijst. "Ik denk niet dat ik hem met opzet heb aangemoedigd", zegt zij nu. "Ik denk dat het een combinatie was van zelfvertrouwen en naïviteit, die tot deze dynamiek hebben geleid. (…) Ik wilde de bespreking niet verpesten."

Thompson zou daarna verkracht zijn door Weinstein

Volgens Thompson heeft Weinstein haar kort na deze ontmoeting meegenomen naar een hotelkamer, waar hij haar verkracht zou hebben.

Thompson besloot om met Weinstein naar het hotel te gaan, omdat ze in de veronderstelling was dat zij de overeenkomst daar rond zouden maken. Ze vertelt dat de filmproducent tegen haar zei dat ze zouden afspreken in de lobby van het hotel. Dat bleek niet zo te zijn en in de hotelkamer zou hij haar hebben verkracht.

Thompson heeft inmiddels een aanklacht ingediend tegen Weinstein, omdat ze hem beschuldigt van verkrachting. Benjamin Brafman, de advocaat van Weinstein, zegt dat uit de beelden niet blijkt dat hij ongepast gedrag heeft vertoond. "De video laat zien dat hij geen dwingend gedrag vertoont, maar dat er door beide partijen geflirt wordt", luidt zijn verklaring. Brafman stelt dat Thompson enkel uit is op geld.

Er lopen meerdere rechtszaken tegen Weinstein

Sinds The New York Times in oktober vorig jaar een groot artikel over Weinstein heeft gepubliceerd, hebben zich al zo'n zeventig vrouwen als slachtoffer van de producent gemeld. Politieteams van Londen en New York hebben naar aanleiding van de beschuldigingen onderzoeken ingesteld.

In New York lopen op dit moment drie rechtszaken tegen Weinstein van drie actrices die stellen dat hij hen in 2004, 2006 en 2013 tot seks heeft gedwongen. De producent heeft in alle drie de gevallen verklaard onschuldig te zijn.