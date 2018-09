Charlie Puth vindt dat hij overleden Mac Miller 'beter had moeten helpen'

De 26-jarige Puth, die doorbrak na een optreden tijdens de Ellen DeGeneres Show in 2011, trok de laatste tijd veel met de hiphopartiest op.

In gesprek met het Amerikaanse entertainmentplatform E! vertelt Puth dat hij en Miller dezelfde personal trainer hadden en dat de twee artiesten de laatste zes maanden naar elkaar toe gegroeid waren.

"Ik dacht altijd dat ik degene zou zijn die hem zou laten afkicken en hem naar een sober en gezond leven zou leiden", aldus Puth.

'Ik had hem beter moeten steunen'

"Hij was een toffe gast en extreem getalenteerd", vervolgt de zanger, "We zaten allebei in hetzelfde schuitje. Maar ik heb het gevoel dat ik het na mijn tournee een beetje af heb laten weten. Ik had hem beter moeten steunen."

"Zijn lichaam heeft deze aarde wellicht verlaten, maar zijn ziel en geest hebben zo veel mensen geraakt. Hij was uniek", besluit Puth.

Miller, die tijdens zijn carrière vier studioalbums uitbracht, wordt dinsdag herdacht in zijn geboortestad Pittsburgh in Amerika. Zijn leven wordt gememoreerd in het Blue Slide Park, het park dat tevens de naam van zijn debuutalbum is.