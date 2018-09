Voormalig F1-coureur Giedo van der Garde vader geworden

Op Twitter maakte de voormalige Formule 1-coureur het nieuws wereldkundig. Bij een foto van hem, zijn vrouw Denise en zoon Jaxx Gi schrijft Van der Garde: "Sinds vandaag kan ik vader genoemd worden. Er is geen beter gevoel in de wereld. Ik ben supertrots op mijn vrouw en moeder van onze zoon."

Het is voor Van der Garde en zijn vrouw, dochter van ondernemer en investeerder Marcel Boekhoorn, hun eerste kind. Het stel is sinds 2013 getrouwd.

In datzelfde jaar was Van der Garde coureur voor het Formule 1-team van Caterham. Het verblijf van de Nederlander in de koningsklasse van de autosport bleef beperkt tot één seizoen. Een jaar later was hij nog wel testrijder voor Sauber. In 2015 zou datzelfde Sauber hem een stoeltje geven. De leiding koos uiteindelijk voor Felipe Nasr en Marcus Ericsson, hoewel Van der Garde al een contract had getekend.

Volgend op dat besluit spande Van der Garde een aantal rechtszaken aan. De Nederlander werd in het gelijk gesteld, waarna Sauber hem miljoenen betaalde om zijn contract af te kopen.