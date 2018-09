Limp Bizkit-zanger Fred Durst gaat scheiden

De 48-jarige frontman van Limp Bizkit trouwde in 2012 met Kseniya, maar hield dat lange tijd geheim. Pas in 2015 werd duidelijk dat de twee met elkaar in het huwelijksbootje waren gestapt.

Nu maakt TMZ uit rechtbankdocumenten op dat het tweetal de scheiding aangevraagd heeft. De zanger en de make-upartiest hebben geen kinderen samen.

Voor Durst is het zijn derde huwelijk dat op de klippen loopt. In 2009 was de zanger een maand getrouwd met Esther Nazarov. Van 1990 tot 1993 was hij getrouwd met Rachel Tergesen.