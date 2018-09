John Williams is 'één of twee dagen per jaar chagrijnig'

In gesprek met Beau Monde vertelt Williams (48) bang te zijn het plezier te verliezen in de dingen die hij doet. Zowel privé als in zijn werk.

"Ik mag al zo veel jaar werken voor tv. Veel programma's die me worden aangeboden, vind ik fantastisch om te doen. En privé heb ik lol op avonden met mijn vriendin of met vrienden. (...) Ik ben een mazzelpik", aldus de presentator van Help, mijn man is klusser! en Een dubbeltje op zijn kant.

Ondanks alle successen die Williams heeft geboekt in zijn carrière, is hij op iets heel anders uit zijn leven het trotst: zijn labrador Diesel. "Dat lieve beestje heeft zo veel last van artrose, van zijn heup. Vier van de tien bezoeken aan de dierenarts eindigen voor hem in pijnlijke injecties of heftige operaties."

"Ik heb er weleens een traantje om moeten laten. We kregen Diesel twaalf jaar geleden als pup. We zijn zo van hem gaan houden dat we met liefde veel geld in zijn behandelingen pompen. Diesel piept of klaagt nooit. Ik ben trots op hem als hij met me meewandelt en dankbaar voor de momenten waarop hij geen pijn heeft."