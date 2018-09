Sophie Hilbrand verheugt zich op levenslange relatie met echtgenoot

In gesprek met de VARAgids grapt de 42-jarige actrice dat ze Tinder volkomen heeft gemist en zich daarom verheugt op het moment dat Torenstra haar verlaat. "Mooie quote kan dat worden: 'Sophie Hilbrand verheugt zich op ooit verlaten worden door Waldemar'. Haha! Terwijl het tegendeel waar is."

Hilbrand noemt het "heel waardevol" om samen het leven door te gaan, terwijl ze vroeger helemaal niet bezig was met een "droombruiloft" of het vinden van een "droomprins". "Eigenlijk ben ik gedurende mijn relatie het hele principe van samenzijn enorm waardevol gaan vinden."

De presentatrice gaat voor BNNVARA, waar ze sinds 2004 zit, nu aan een programma over de liefde werken. "Liefde is... gaat het heten. Vijf afleveringen over de verschillende fases in liefde. Daarin speelt dit misverstand, onze diepgewortelde romantische verlangens en wensen, die ontzettend schuren met de realiteit van een relatie die langer duurt, ook een rol. Man, dat vind ik interessant."