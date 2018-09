Opnieuw kanker geconstateerd bij actrice Olivia Newton-John

"Mijn echtgenoot staat altijd voor me klaar en ik ben ervan overtuigd dat ik de ziekte zal overwinnen. Dat is mijn doel", aldus Newton-John in het programma Sunday Night.

De tumor zou zich dit keer aan de onderkant van haar wervelkolom bevinden. In 1992 ontving Newton-John de diagnose borstkanker. In 2013 kreeg ze daar opnieuw mee te maken, maar deze keer waren er uitzaaiingen in haar schouder terechtgekomen.

Newton-John beleefde in 1978 haar wereldwijde doorbraak in de film Grease, waarin ze zij aan zij met John Travolta te zien was. Daarnaast bouwde ze een carrière als muzikant op. Haar recentste album heet Liv On en verscheen in 2016.