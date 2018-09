ALS-patiënt Fernando Ricksen praat via computer met gezin

De 42-jarige Ricksen kan communiceren door met zijn ogen een selectie van eerder geformuleerde zinnen en losse zinsdelen te maken op een speciaal computerscherm.

Volgens de voormalige profvoetballer van onder meer AZ en het Schotse Glasgow Rangers heeft de nieuwe techniek zijn leven compleet veranderd.

"Mijn stem is bijna weg en hij zal alleen maar erger worden of voorgoed verdwijnen. Daarom vond ik het tijd om actie te ondernemen", zegt Ricksen in een interview in de Schotse The Sun. "Eindelijk kan ik mezelf weer uitdrukken. Ik kan zeggen hoe ik me voel, grapjes maken en gesprekken voeren."

Apparatuur geleend, niet gekregen

The Sun schrijft verder dat Ricksen de computer en de software van het Nederlandse bedrijf rdgKompagne heeft gekregen. Een woordvoerder van het bedrijf laat aan NU.nl desgevraagd echter weten dat dit niet klopt.

"Ricksen leent de apparatuur van een Zweedse fabrikant, wij hebben alleen geholpen bij het opstarten en het in gebruik nemen van de technologie."