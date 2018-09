Pretty Little Liars-actrice Janel Parrish getrouwd

"We voelen ons zo gelukkig dat we elkaar hebben gevonden in deze gekke wereld", zegt Parrish, die in de tienerserie het personage Mona speelde. "Op mijn thuisbasis Hawaï en omringd door familie en vrienden met de man van mijn dromen trouwen, was een droom."

Een deel van de cast en crew van Pretty Little Liars, onder wie acteur Brendan Robinson en regisseur Marlene King, was bij de bruiloft aanwezig, schrijft Us Weekly.

Parrish en chemisch ingenieur Long zijn inmiddels twee jaar samen. Ze verloofden zich in oktober vorig jaar. "Ik ging met Klee naar het park voor een wandeling en ik kwam terug met een verloofde. Ik mag trouwen met mijn beste vriend en ik ben dolverliefd", schreef ze toentertijd op Instagram.