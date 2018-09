Drake nodigt rapper Meek Mill na jarenlange vete uit op podium

De Canadese rapper maakte op grootse wijze duidelijk dat zijn jarenlange vete met Meek Mill voorbij is door hem zaterdagavond tijdens een concert in Boston op het podium te halen, weet TMZ. Samen rapten ze het intronummer van Dreams and Nightmares, Meek Mills debuutalbum uit 2012.

De ruzie van de rappers begon in 2015 toen Meek Mill zijn collega van het gebruiken van ghostwriters beschuldigde. Drake reageerde met een aantal disstracks, waaronder de grote hit Back to Back.

Later belandde Meek Mill in de gevangenis, in april kwam hij vrij. In mei zei de rapper en ex van Nicki Minaj al dat hij niet meer boos was op Drake, aangezien die zijn vrijlating steunde. Nu is het dus definitief goedgemaakt.