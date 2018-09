Actrice Denise Richards getrouwd met Aaron Phypers

Dat blijkt uit een voorproefje van het nieuwe seizoen van Real Housewives of Beverly Hills, waarin Richards ook te zien is. "Hoi, ik ben Denise Richards, en ja, de geruchten kloppen. Dit is mijn echtgenoot Aaron, en we zijn zojuist getrouwd." In het negende seizoen van de realityserie zal de bruiloft van het stel ook aan bod komen.

Pas afgelopen week werd bekend dat de twee gingen trouwen. "Denise is al sinds januari verloofd met Aaron", onthulde een ingewijde aan Us Weekly.

"Ze hebben het stil gehouden omdat ze geen media-aandacht wilden in aanloop naar de bruiloft. Ze wilden het privé houden, maar aangezien het gefilmd wordt voor Real Housewives of Beverly Hills was het onvermijdbaar dat het zou uitlekken."

Stel is een jaar samen

Richards en Phypers zijn een jaar samen. Voor beiden is het de tweede keer dat ze trouwen. Richards was van 2002 tot en met 2006 met Charlie Sheen getrouwd. Met hem kreeg ze twee dochters: de veertienjarige Sam en de dertienjarige Lola. In 2011 adopteerde ze dochter Eloise.

Phypers scheidde onlangs van Desperate Housewives-actrice Nicollette Sheridan, nadat ze al twee jaar uit elkaar waren.

Richards, bekend uit films als Wild Things en Love Actually, maakte vorige maand bekend dat ze op televisie terugkeert. Ze zal binnenkort te zien zijn in de Real Housewives of Beverly Hills.

De realityserie volgt de levens van Kyle Richards, Teddi Mellencamp, Lisa Vanderpump, Erika Girardi, Dorit Kemsley en Lisa Rinna.