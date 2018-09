Ariana Grande reageert met foto op overlijden ex Mac Miller

De 26-jarige Miller overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag na een vermoedelijke overdosis. Hij kampte al langer met drank- en drugsproblemen.

Op de foto is Miller in het gras te zien. Hij kijkt op naar degene die de foto maakt, vermoedelijk Grande, waarvan alleen twee gympen zichtbaar zijn. De foto heeft geen bijschrift.

In 2013 was Miller te zien in de videoclip van Grandes nummer The Way. Hoewel de twee in de clip zoenen, bleven ze volhouden slechts vrienden te zijn. Miller trad ook regelmatig op tijdens liveoptredens van het nummer.

In 2016 kregen de zangeres en de rapper alsnog een relatie. Die strandde afgelopen mei. Grande noemde de relatie daarna "giftig" en schreef op Twitter dat ze geen oppas of moeder meer voor hem wilde zijn. "Ik heb voor hem gezorgd en geprobeerd hem te ondersteunen", zei Grande.

Zangeres kreeg kritiek via sociale media

Afgelopen juni verloofde ze zich met acteur en komiek Pete Davidson. De zangeres kreeg de afgelopen dagen veel kritiek op Instagram over het beëindigen van de relatie met Miller en de snelle verloving die erop volgde. Het zou volgens volgers de vermoedelijke overdosis van Miller in de hand gewerkt hebben.

De reactiemogelijkheden zijn daarop nu tijdelijk uitgeschakeld.