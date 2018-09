Nicki Minaj dient geen aanklacht in na vechtpartij met Cardi B

Tijdens een feest van modeblad Harper's Bazaar gooide Cardi B een schoen naar Minaj. Ze was boos vanwege een aantal opmerkingen die Minaj over haar had gemaakt op sociale media. Die waren negatief en gingen over Cardi B's moederschap.

Het incident werd door beveiligingsmensen in de kiem gesmoord. Beide vrouwen kwamen er bijna ongeschonden vanaf. Cardi B had wel een blauwe plek op haar hoofd. Ze zou in alle tumult zijn geraakt door iemand van de beveiliging.

Minaj zegt tegen TMZ dat het gevecht niks voorstelde en dat ze geen aanklacht gaat indienen.

Cardi B reageerde eerder woedend op het incident. "Ik heb hard gewerkt en ben al te ver gekomen om iemand te laten sollen met mijn succes. Bitches durven van alles te zeggen in hun raps, maar in het echte leven durven ze niets", schreef ze op Instagram.