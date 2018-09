Cardi B gooit met schoen naar Nicki Minaj tijdens modefeestje

De twee rappers liggen al langer met elkaar in de clinch, maar tijdens een feestje van modeblad Harper's Bazaar in New York, zou de ruzie zijn uitgelopen op een gevecht.

Cardi B schrijft op sociale media dat ze woedend naar Minaj was gelopen toen ze begreep dat de rapper negatief over haar sprak als moeder en commentaar had op het voorkomen van Cardi B's dochter. Volgens verschillende ooggetuigen is Cardi B, die eigenlijk Belcalis Marlenis Almanzar heet, op Minaj afgestapt en zou vervolgens met een schoen hebben gegooid.

"Ik heb hard gewerkt en ben al te ver gekomen om iemand te laten sollen met mijn succes. Bitches durven van alles te zeggen in hun raps, maar in het echte leven durven ze niets", aldus Cardi B in een bericht op Instagram.

Een manager van de rapper heeft de ruzie bevestigd en gezegd dat het niet de bedoeling was dat het op een gevecht zou uitlopen. Cardi B zou met haar schoen hebben gegooid nadat een beveiliger van Minaj haar hard raakte met zijn elleboog op haar hoofd.

Minaj heeft nog niet gereageerd op de ruzie.