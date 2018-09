Olcay Gulsen was voor Wie is de Mol? twintig jaar niet lang van huis

Het programma, waarvoor de opnames eind 2017 waren, heeft op persoonlijk vlak veel voor haar veranderd, vertelt ze in Het Parool.

"Je leeft drieënhalve week in een bubbel, met veel tijd om na te denken. Tijdens die opnames in Georgië bedacht ik: ik wil niet meer die zakenvrouw zijn, maar programma's maken. Iets nieuws. Wie is de Mol? is voor mij best wel life changing geweest."

Gulsen denkt dat ze wel eerder zo lang weg had kunnen gaan, maar gunde zichzelf die ruimte niet. Ze vond dat ze altijd moest werken aan haar bedrijf SuperTrash, dat begin dit jaar failliet werd verklaard. "Het bedrijf had natuurlijk prima doorgedraaid als ik een keer zes weken op vakantie was gegaan, maar in mijn hoofd paste dat niet. Wie is de Mol? heeft me doen besluiten dat ik niet langer een slaaf wil zijn van mijn eigen gecreëerde gevangenis."

Na haar deelname aan het programma stopte Gulsen al snel als CEO van SuperTrash. Inmiddels is ze regelmatig te zien bij RTL Boulevard, presenteert ze Beter laat dan nooit en is ze in overleg met RTL over nieuwe titels.