Eva Jinek bevallen van zoon Pax Valentijn

"Hij is er, het beste dat ons kon overkomen", schrijft de presentatrice bij een foto van de baby op Instagram. De baby kwam donderdag ter wereld.

In maart kondigde Jinek aan dat zij en haar vriend Dexter van der Voorn een kindje verwachtten. De presentatrice is sinds september 2016 samen met de televisieproducent. Hij werkte bij onder meer haar programma De Verenigde Staten van Eva.

Jinek wilde tijdens de zwangerschap niet veel details loslaten. "Dit is iets wat ik niet langer kan verbergen, dus daarom vertel ik het", zei Jinek in maart over haar zwangerschap. "Maar verdere details, daar wil ik mensen niet mee belasten." Zo vertelde ze niet of het kindje een jongetje of meisje zou worden en wanneer ze was uitgerekend.

Eind juli stopte ze, een week eerder dan gepland, met haar latenighttalkshow Jinek. Ze had een iets te hoge bloeddruk en last van verschillende zwangerschapskwalen. "Over niet al te lange tijd ben ik er ook weer en dan waarschijnlijk aanmerkelijk slanker dan nu", zei ze bij haar tijdelijke afscheid.