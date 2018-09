Anouk overlegt al haar persoonlijke keuzes met kinderen

"In eerste instantie dacht ik: na al die drama's van hiervoor eindig ik nu met iemand die negentien jaar jonger is. De pers lust me rauw, ik ben gewoon de klos. Ik heb de kinderen geraadpleegd. Stonden zij er niet achter, dan was het over", vertelt de 43-jarige zangeres in het oktobernummer van Vogue.

Anouk overlegde ook met haar kinderen of ze gouden tanden zou nemen. "Ik wil niet dat zij zich awkward voelen. Ik zei: 'Ik heb een plan, volgens mij zit ik een beetje in een midlifecrisis, maar ik wil heel graag twee gouden tanden. Als iemand dan niet meer naast me wil lopen, doe ik het niet.' Zolang zij zich maar oké voelen."

Anouk heeft zes kinderen. Op 41-jarige leeftijd raakte ze zwanger van haar vriend Dominique, met wie ze Jelizah kreeg. Ze kreeg eerder drie kinderen met Postmen-frontman Remon Stotijn, een zoon met rapper Unorthadox en een zoon van basketballer Seraino Dalgliesh

"Dominique wilde vanaf dag één kinderen, maar toen heb ik hem gezegd dat hij dan maar een andere partner moest zoeken, een leuke jonge meid. Ik zat nou niet bepaald te wachten op vier vaders", aldus Anouk. "Op een gegeven moment begon het te knagen: zal hij dan nooit meemaken hoe bijzonder het is om zelf vader te worden? Dus ik dacht: let's go, one for the team."