Robbie Williams en Ayda Field voor derde keer ouders geworden

De zanger en de actrice zijn wel de biologische ouders van hun dochter. Dat houdt in dat een met zaad van Williams bevruchte eicel van Field is geïmplanteerd in de baarmoeder van de draagmoeder die door Field "een ongelooflijke vrouw" genoemd wordt.

De identiteit van de draagmoeder is onbekend. "We zijn haar ontzettend dankbaar en blij met ons meisje. Verder voelen we ons gezegend dat we in een wereld leven waarin dit mogelijk is."

Het stel had al twee kinderen: hun vijfjarige dochtertje Theodora en driejarige zoontje Charlton.