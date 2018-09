Mel B zet 'alles op alles' om voogdij over dochter te behouden

De Spice Girl zal meewerken aan onaangekondigde drugs- en alcoholtests. "Brown wil aan de rechter laten zien dat ze een stabiel persoon is. Ze is bereid alles op alles te zetten", staat in de verklaring, in het bezit van US Weekly. Ze wil daarom niet één keer per week aan een test worden onderworpen, maar twee keer.

De voogdijzaak is aangespannen door Browns ex Stephen Belafonte. Hij zou zich ernstig zorgen maken over de gezondheid van zijn dochter. Een oppas had de Britse zangeres eerder beschuldigd van alcoholmisbruik. Ze zou dagelijks drinken, al vanaf de vroege morgen.

Volgens Brown begon ze met drinken om haar emoties de baas te kunnen en de pijn te vergeten. Het alcoholprobleem van Brown zou haar dochter veel stress en verdriet geven, beweert Belafonte. Het stel scheidde in augustus na een huwelijk van tien jaar. Volgens Brown zou ze door haar man stelselmatig emotioneel mishandeld zijn.

Op dit moment is Mel B te zien als jurylid in de tv-show America's Got Talent. Na de finale wil ze zich laten behandelen in een kliniek.