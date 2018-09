Weerman Piet Paulusma vrijdag opnieuw geopereerd

De weerman was in augustus twee weken uit de running vanwege een acute verstopping in zijn dikke darm. Paulusma werd ook toen vervangen door zijn dochter.

In een persoonlijke reactie laat Piet Paulusma donderdag op de website van Omrop Fryslân weten hoe het nu met hem gaat en wat hem staat te wachten.

"Zoals jullie de afgelopen weken hebben kunnen zien, gaat het hartstikke goed met mijn herstel. Begin augustus belandde ik in het ziekenhuis vanwege een acute blokkade in de dikke darm. Ik gaf toen ook al aan dat ik nog eens terug moest voor een vervolgoperatie. Deze operatie zal plaatsvinden op vrijdag 7 september. Daarom neemt mijn dochter Martsje Paulusma voorlopig het stokje weer even over. Ik hoop zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen."