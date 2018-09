Roddeloverzicht: Alexander Pechtold en Kim Kardashian aan de 'affaires'

Dat bekende Nederlanders ook maar gewoon mensen zijn, weten we inmiddels wel. Maar dat politici dat ook zijn, daar kijken we met zijn allen toch erg van op. Een politicus die gaat scheiden, eentje met een affaire of weer een ander die naakt poseert: we schrikken er maar van. Maken deze vooraanstaande mensen ook normale dingen mee?

Toegegeven: alles rondom Pechtold is niet helemaal 'normaal' meer te noemen. Privé pakte deze week uit met een exposé van in totaal acht pagina's waarin Anne Lok vrij baan kreeg haar verhaal te doen. De ex-vriendin van de D66-leider vertelde alles. Over het begin van hun relatie, toen ze beiden nog een relatie met iemand anders hadden. Over de abortus waar Pechtold haar toe gedwongen zou hebben. Over het einde van de relatie, waarbij Pechtold onherkenbaar veranderd zou zijn. Verhalen overigens, die in juni allemaal al eens op basis van bronnen door Story waren opgeschreven.

Lok zag geen andere optie meer dan vertrekken bij D66 in Meppel, waar ze duo-raadslid was, en afscheid te nemen van haar politieke carriére. In haar ontslagbrief, door verschillende media ingezien, schreef ze te vrezen voor karaktermoord. Volgens Lok deed Pechtold nu al pogingen haar neer te zetten als "labiel en gestoord" en had hij verschillende media benaderd.

Hoewel de brief echt van haar hand was, herkende de 36-jarige Lok zich niet in de woorden van Privé. Aan onder andere NU.nl liet ze weten dat het interview wat haar betreft "off the record" had plaatsgevonden en dat ze nooit toestemming had gegeven voor het plaatsen van de foto's waar ook haar kinderen op staan.

Evert Santegoeds, hoofdredacteur van Privé, liet op zijn beurt weten dat het interview ruim twee uur had geduurd, dat het publiceren in overleg was gegaan met Lok en dat zij zelf had geposeerd voor de foto's. In Shownieuws voegde hij daar nog aan toe dat Lok inmiddels "een niet al te evenwichtige indruk maakt".

Pechtold reageerde op zijn beurt door in Hart van Nederland te zeggen dat hij zich niet herkende in de beschrijvingen van Lok. En dat hij verder geen enkele behoefte had al te persoonlijk op de kwestie in te gaan.

Smeuïg is het zeker, dit bizarre verhaal. Maar is het waar? De toekomst zal het uitwijzen. Het heeft in ieder geval géén invloed op Pechtold en zijn positie binnen D66, is al door partijvoorzitter Letty Demmers benadrukt. "Wij gaan niet over het privéleven van Alexander."

Iedereen gaat vreemd

"Kiki, do you love me? Are you riding? Say you'll never ever leave from beside me. 'Cause I want ya, and I need ya. And I'm down for you always." Het is bijna onmogelijk deze zinnen uit In my feelings van Drake níet mee te kunnen zingen. Zelfs mensen die niets hebben met de muziek van de rapper hebben inmiddels één of meerdere filmpjes gezien waarin (on)bekende mensen op de muziek van de Canadees dansen naast een rijdende auto.

Maar over wie gaat dit nummer? Wie is toch die Kiki? Deze week stond het internet op z'n kop door een theorie waarin Kim Kardashian werd aangewezen als deze (semi-)anonieme dame.

Niet alleen Kims bijnaam, 'Kiki', zou een aanwijzing zijn, maar volgens een Twitteraar zouden in verschillende nummers van de rapper hints zitten. In Sicko Mode zingt Drake over de hoek omgaan voor een vrouw en wat blijkt: Kim en Drake wonen bij elkaar om de hoek.

Drake is daarnaast goed bevriend met de familie Kardashian, en Kim heeft eens een foto geplaatst met de tekst "Ik ben heel verlegen" eronder. En Drake? Juist! Die deed onlangs exact hetzelfde.

Niet normaal veel bewijs wist de fan te verzamelen, maar wat is ervan waar? Fans van de rapper werden woedend en fans van de realityster eveneens. Hoe durfde Twitteraar Tyler Morrison te suggereren dat zij Kanye zou bedriegen?

Echt. Niet iedereen gaat vreemd, zo maakte Kardashian ons gelukkig duidelijk. Zij heeft West niet belazerd met Drake. "Dit is nooit gebeurd. Einde verhaal", waren de enige woorden die de realityster aan de roddels vuil wilde maken.

West lijkt zich op zijn beurt net zo goed weinig aan te trekken van de geruchten. Hij bood, terwijl hij het vliegtuig vanuit Nederland pakte, zijn excuses aan aan Drake, nadat de twee ruzie hadden over een beat in Wests nummer Lift Yourself.

"Ik stuur positieve energie en liefde naar Drake en familie en crew. Ik begrijp waar de verwarring begon. Laat me beginnen met me te verontschuldigen dat ik in de eerste plaats aan je releasedatum kwam. We bouwden een band op en werkten samen aan muziek. We hebben het erover gehad om Lift Yourself samen te doen en ik had ons die kans moeten geven voordat ik het uitbracht", aldus West op Twitter. Niks aan de hand dus.

Alles heeft een begin (en een einde)

Het was echt niet alleen maar rampspoed en verdoemenis deze week, er was ook liefdesgeluk. Baudet, die een paar weken geleden nog zei nu echt toe te zijn aan een relatie, heeft zijn eigen woorden buitengewoon serieus genomen en heeft zich verloofd.

"Graag hadden we het langer privé gehouden, maar we merken dat het nieuws nu ook de media heeft bereikt. Dan kondigen we het liever zelf aan: na bijna twee jaar om elkaar heen te hebben gedraaid heeft de liefde tussen Davide en mij de afgelopen maanden vleugels gekregen. We zijn verliefd. En verloofd."

Hoe die verloving is gegaan, wil Baudet er niet bij zeggen, maar het was ongetwijfeld ongelofelijk romantisch. Dat blijkt alleen al uit de rest van Baudets reactie op de verloving. "Ik heb enorm veel zin in het nieuwe politieke jaar waarin #FVD op 20 maart 2019 échte verandering gaat afdwingen. Daar wil ik me ook in de media de komende tijd op richten."

Een stuk romantischer was het bericht van Verschuuren deze week, al was de uiteindelijke boodschap eigenlijk helemaal niet amoureus. De radio-dj maakte namelijk bekend dat hij zijn verloving juist beëindigd had.

Na een relatie van elf jaar hebben de dj, die bijna bij Qmusic begint, en Caroline van Zijl besloten uit elkaar te gaan. Maar echt als goede vrienden.

"De afgelopen weken waren heftig en verdrietig, maar tegelijkertijd intiem en fijn. We koesteren ontelbaar veel fijne momenten en kijken terug op een heel gelukkige tijd. Deze keuze hebben we samen en met respect voor elkaar kunnen maken. Er is geen ruzie, enkel liefde voor de elf jaar die we samen hebben gehad."

Het is te hopen voor Baudet dat zijn verloving beter eindigt. Als hij er met net zoveel enthousiasme in zit als in het nieuwe politieke jaar, moet dat helemaal goed komen.