D66-raadslid Meppel stapt op door einde relatie met Alexander Pechtold

In een brief aan de burgemeester en de gemeenteraad van Meppel schrijft ze dat de relatie, waar eind 2017 voor het eerst over geschreven werd in Story, op een "zeer pijnlijke manier" is verbroken en dat ze zich genoodzaakt ziet afscheid te nemen van haar functie bij de partij.

Lok schrijft te vrezen voor "karaktermoord" en dat haar ex zal proberen om haar "als labiel en gestoord weg te zetten".

"Er valt derhalve te voorzien dat ik binnenkort zozeer besmeurd zal zijn dat ik niet meer met geloofwaardigheid kan functioneren als raadslid, en om die reden dien ik dan ook hierbij met onmiddellijke ingang mijn ontslag in."

"Ik wil voor zijn dat ik terug moet treden, en wens met opgeheven hoofd uit uw raad te vertrekken", aldus Lok, die voor D66 in Meppel als vijfde op de lijst stond en als duo-raadslid ondersteunend voor de fractie werkte.

Pechtold herkent zich niet in woorden Lok

Een woordvoerder van Pechtold bevestigde in juni 2018 dat de relatie reeds voorbij was. In gesprek met Hart van Nederland zegt Pechtold het besluit van Lok om te vertrekken te betreuren, maar zich niet te herkennen in haar woorden.

"Ik voel geen behoefte om me te verantwoorden voor dat beeld, waar ik me totaal niet in herken. Ik vind het een vervelende kwestie en vind het verdrietig dat ze dit besluit heeft genomen."