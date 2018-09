Bedrijf Gwyneth Paltrow krijgt schadeclaim voor niet-werkende vaginale eitjes

De rechtszaak werd gestart door de openbaar aanklager van Santa Clara in de staat Californië, melden meerdere Amerikaanse media.

"De gezondheidsclaims die Goop bij deze producten stelt, worden niet ondersteund door bekwame en betrouwbare wetenschap", aldus de openbaar aanklager. "De gezondheid van de inwoners van Santa Clara zou nooit in het geding moeten komen door deze misleidende reclame."

Goop verkocht twee soorten eitjes voor 66 en 55 dollar. Het ging om eitjes die zouden helpen bij het in balans houden van hormonen en de menstruatiecyclus. Ook zouden de eitjes baarmoederverzakking en ongewenst urineverlies voorkomen.

Ook een etherische olie die Goop verkoopt en die na gebruik depressie zou helpen verminderen, maakt zijn gezondheidsbeloften niet waar.

Bedrijf Paltrow is het niet eens met mening aanklagers

Goop moet naast het betalen van de schadeclaim ook het restitutiebedrag betalen dat consumenten terugkrijgen als zij besluiten de producten na de koop terug te brengen.

Het bedrijf van Paltrow laat in een verklaring weten dat zij het niet eens zijn met het besluit van de aanklagers, maar dat het de zaak snel wil schikken.

Goop werd in 2008 door Paltrow (44) bedacht. Het merk begon in de vorm van een wekelijks verstuurde nieuwsbrief en groeide later uit tot een lifestylewebsite. Het merk werd later ook uitgebreid met een huidverzorgingslijn die via de website verkocht wordt.