Lars Veldwijk heeft weleens moeite gehad met monogamie

"Maar als je eenmaal beseft wat je thuis hebt, dan kun je heel goed monogaam zijn. Het is gezond dat je af en toe wilt weten hoe je nog in de markt ligt. Maar hoe ver je daarin gaat, dat is een keuze", vertelt hij in gesprek met Glamour.

De 27-jarige vriend van vlogger Monica Geuze, met wie hij onlangs zijn tweede kind kreeg, zegt dat hij aan het begin van hun relatie veel moeite had met de vele aandacht die hij ineens ontving. De spits verliet FC Groningen nadat de leiding daar gezegd had dat hij te veel met zijn relatie bezig was. Daarbij zou Veldwijk niet op een goede manier naar voren komen in de vlogs van Geuze.

"In het begin trok ik het me heel erg aan. Voordat ik met Monica was, had ik nergens last van; als ik iets op social media plaatste, werd er niet eens op gereageerd. Nu wordt het ineens bij Shownieuws of RTL Boulevard behandeld en zo komt het weer in de voetbalwereld terecht. Daar moest ik aan wennen. Maar ik probeer geen aandacht meer te besteden aan wat mensen van me vinden."