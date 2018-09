Maarten van Rossem vindt zichzelf 'een lopende band van geluksmomenten'

"Ik denk dat het vooral komt doordat als mensen eenmaal een beeld van je hebben, je niet meer van dat imago af komt", stelt de 74-jarige Van Rossem in zijn eigen tijdschrift Maarten!

"In de media blijf je dat gewoon houden. Ook wanneer ik morgen zou solliciteren voor de functie van assistent bij Bassie en Adriaan, dan zal dat nog het geval zijn. En dat iedereen denkt dat ik een mopperaar ben, heeft een tweede oorzaak, namelijk dat ik niet voortdurend lach om dingen waar de meeste Nederlanders ontzettend om moeten lachen."

Van Rossem, die net het nieuwe seizoen van het spelprogramma De slimste mens heeft afgerond, ziet zichzelf als "een lopende band van geluksmomenten". "Maar mijn geluksmoment is niet dat Nederland het wereldkampioenschap voetbal zou winnen. Ik heb niks te zoeken in de nationale polonaise."

"Ik begrijp dat geklets over de nationale identiteit ook niet. Ik heb me nooit een seconde zorgen gemaakt over mijn identiteit. Ik heb me juist altijd ongelukkig gevoeld in samenzang, in collectiviteiten van welke aard dan ook. Laat mij in godsnaam mijn eigen gang gaan."