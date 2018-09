Thierry Baudet verlooft zich met vriendin Davide

"Graag hadden we het langer privé gehouden, maar we merken dat het nieuws nu ook de media heeft bereikt", vertelt de 35-jarige Baudet op Instagram.

"Dan kondigen we het liever zelf aan: na bijna twee jaar om elkaar heen te hebben gedraaid heeft de liefde tussen Davide en mij de afgelopen maanden vleugels gekregen. We zijn verliefd. En verloofd."

Meer details over zijn liefde en verloving wil Baudet vooralsnog nog niet kwijt. "Op dit moment houden we het bij deze eenmalige mededeling. Ik heb enorm veel zin in het nieuwe politieke jaar waarin #FVD op 20 maart 2019 échte verandering gaat afdwingen. Daar wil ik me ook in de media de komende tijd op richten."

Slechts enkele weken geleden vertelde de politicus in gesprek met Privé dat hij nog zocht naar een partner en dat hij het tijd vond voor een serieuze relatie.

De oprichter van Forum voor Democratie zou een gezin willen, maar dit wel willen combineren met zijn werk. "In theorie: ja, maar ik heb niet de vrouw om dat mee te doen. Nu is het zo dat mijn werkdagen vrij extreem zijn. Ik zie om me heen hoe heftig dat is met een gezin. Het is aanpoten, het gaat maar door en door", aldus de politicus.

Baudet, ook actief als romanschrijver, schreef in zijn meest recente roman Van elk waarheen bevrijd over een vrouw genaamd Davide, "een bevallige leerlingcelliste". Het is niet bekend of Baudet dit personage op zijn verloofde heeft gebaseerd.