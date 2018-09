Glennis Grace neemt vriend mee naar halve finale America's Got Talent

Dat laat ze zien in een filmpje op Instagram dat in het vliegtuig is opgenomen. "Onderweg naar LA met mijn liefde", zegt Grace in de video. "Wens me succes."

De vorige keer reisde ze zonder hem, maar zette RTL Boulevard haar vriend bij wijze van verrassing op het vliegtuig.

De halve finales van America's Got Talent zijn op 4 en 5 en 11 en 12 september. Volgens Shownieuws komt de zangeres op dinsdag 11 september in actie.

Grace geniet van alle interesse. "Het is altijd leuk als je een soort van erkenning en waardering krijgt voor hetgeen je doet. Nu hebben we de lat iets hoger gezet, nu is het Amerika. Het zijn nu heel wat landen bij elkaar die me ineens te gek vinden." De Amsterdamse krijgt reacties uit "Brazilië, Spanje, uit Afrika, noem maar op". "Het is echt heel veel."

De veertigjarige Grace heeft sinds ruim een jaar een relatie met de zestien jaar jongere Lévy. De gitarist speelt in de band van de zangeres.