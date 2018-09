Waylon 'redde' Bibi Breijman van burn-out

"Hij liet me inzien dat ik te lang te ver was gegaan", aldus de 27-jarige vlogger, die in december 2017 vertelde te kampen met een burn-out, in gesprek met LINDA Meiden.

Breijman kwam net uit een relatie van negen jaar, waarin volgens haar een "niet-zeurenmentaliteit" heerste. Dat veranderde toen ze een relatie kreeg met Waylon, wiens echte naam Willem Bijkerk is.

"Willem was er voor me. Ging mee naar een nieuwe doktersafspraak. Zij aan zij tegenover de arts. Vertelde ik: 'Het gaat niet zo goed', dan zei hij: 'Bieb, het gaat helemáál niet goed.' Het was fijn om hem naast me te hebben."

De vlogger ging in therapie, waarbij ze vier maanden lang wekelijks gesprekken hield en opdrachten kreeg. "In een dagboek met kleuren aangeven hoe ik me voelde: groen is oké, oranje prikkelbaar en rood dat ik over mijn grenzen heen ga.''

Breijman kan weer naar telefoon kijken 'zonder hartkloppingen'

''In het begin was alles te zwaar. Bij de supermarktkassa wist ik mijn pincode niet meer, voor mijn huisdeur wist ik niet welke sleutel ik moest gebruiken. De therapie leerde me 'nee' te zeggen. Het liet me dingen opnieuw bekijken."

Inmiddels durft Breijman het weer aan te vloggen. "Maar veel minder en zonder mijzelf deadlines te stellen. Ook de sociale media-apps zijn weer terug op mijn telefoon, maar de meldingen staan nu nog op stil. Ik kan weer naar mijn telefoon kijken zonder hartkloppingen te krijgen. Ik doe het rustig aan."