The Grand Tour-presentator Richard Hammond bestolen in Saint-Tropez

Dat vertelt zijn vrouw Mindy zondag in de Sunday Express. Het echtpaar huurde met vrienden een villa in de Zuid-Franse badplaats toen ze 's ochtends ontdekten dat er portefeuilles en geld weg waren.

Omdat niemand 's nachts iets heeft gemerkt, vermoedt Mindy Hammond dat de inbrekers gas hebben gebruikt om hen bewusteloos te krijgen. Bij eerdere inbraken in de buurt, onder meer bij voormalig Formule 1-coureur Jenson Button, werd ook gas gebruikt om de slachtoffers te verdoven.

"Het enge voor mij was dat ik de avond ervoor, toen we naar bed waren gegaan, beneden een deur hoorde dichtgaan. Ik dacht: dat is een beetje bizar, en besloot om het te gaan checken", aldus de Britse.

"Ik ging naar beneden en de gang in. De deur naar de woonkamer was dicht, maar ik hoorde een mannenstem achter de deur. Ik dacht dat het vrienden van ons waren die nog niet naar bed waren en ging weer naar boven. Later bleek dat het de inbrekers waren."

Ook horloge van dochter gestolen

De vijftienjarige dochter van Hammond miste de daaropvolgende ochtend haar horloge. Toen de presentator later die dag ontdekte dat er geld was verdwenen, realiseerde hij dat er was ingebroken.

Niet alleen de Hammonds waren bestolen, maar ook hun vrienden misten geld en portemonnees. Na het voorval kwam de politie in actie en de familie Hammond huurde beveiligers in voor de rest van hun vakantie.