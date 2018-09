Danie Bles vindt organisatie Amsterdam Fashion Week 'hele bevalling'

Bles, die sinds vorig jaar aan het roer staat van de Amsterdamse modeweek, leeft met "een gezonde, leuke spanning" toe naar de Fashion Week.

"Ik heb er ook heel veel zin in. We zijn al maanden in voorbereiding, iedereen is er nu wel klaar voor. Het voelt echt als een Fashion Week 2.0." Onder leiding van de stylist veranderde er heel wat. Zo verhuisde het evenement van de Westergasfabriek naar het Museumplein en werd geschoven met de data. "Het was altijd in januari en juli, maar in juli is iedereen weg en is het uitverkoop. In september is iedereen terug en hangen de nieuwe collecties in de winkels. Hetzelfde geldt voor februari."

Door de catwalkshows in het centrum van Amsterdam plaats te laten vinden, hoopt Bles de hele hoofdstad te inspireren. "We hebben hard gewerkt aan een stukje beleving. Op het Museumplein moet iedereen denken: dit wil ik delen, of op z'n minst een foto van maken. Het moet voelbaar zijn in de stad, mode is voor iedereen. Iedereen kleedt zich immers 's ochtends aan."

Nieuw talent heeft speciale plek in de modeweek

Onder haar leiding moet de Amsterdam Fashion Week vooral verschillende modeprofessionals aan elkaar verbinden. "Dat is uiteindelijk zo mooi, dat alles samenkomt. Ik geloof echt oprecht dat je van elkaar kan leren." Nieuw talent heeft een speciale plek in de modeweek. Niet alleen tijdens Lichting 2018, waar de veertien beste modeafstudeertalenten hun werk presenteren, maar ook bij de andere shows, waar jong talent backstage meehelpt. "Ik koppel graag mensen aan elkaar, want samen sta je sterker."

Bles hoopt dat de modeweek onder haar leiding "een heel toffe toekomst" tegemoet gaat. "Dat mensen vanuit het buitenland naar Nederland komen en denken: wow, wat zit er in Nederland veel talent, wat hebben ze tof street- en denimdesign." Volgens de mode-ondernemer kan Amsterdam zich als modestad meten aan Parijs en New York. "Wij hebben geen Eiffeltoren of Yves Saint Laurent en zijn ook geen New York. Amsterdam heeft heel goede, toffe eigen merken. We hebben echt potentie tussen de internationale modeweken."

'Hoe hobbeliger de weg, hoe groter de ontlading'

Dit jaar presenteren onder anderen David Laport, die de Fashion Week donderdagavond opent, Zoe Karssen en Ninamounah hun nieuwe collecties. Bles hoopt te groeien en voor een volgende editie bijvoorbeeld een Viktor & Rolf, Claes Iversen of Jan Taminiau te strikken. "Ik hoop dat we dit samen de lucht in kunnen schoppen, want ook dat kan alleen samen."

Hoewel de totstandkoming van de modeweek een hele bevalling was, is alle pijn en moeite het voor Bles zeker waard geweest. "De missie lijkt te gaan lukken. Hoe hobbeliger de weg ernaartoe, hoe groter de ontlading. Misschien heb ik dat ook wel nodig, want hoe spannend is het als alles van een leien dakje gaat?"