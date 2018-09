'Mel B houdt voogdij over dochter ondanks drankprobleem'

Stephen Belafonte, de ex van de voormalig Spice Girl, eiste na Browns onthulling de volledige voogdij over hun zesjarige dochter Madison.

De twee zouden elkaar hiervoor dinsdag 4 september treffen in de rechtbank, maar uit documenten die in handen zijn gevallen van TMZ, blijkt dat er reeds een overeenkomst is gesloten tussen de exen. Details zijn niet vrijgegeven.

Een bron meldt aan E!News dat de gemaakte afspraken tijdelijk zijn en dat deze inhouden dat er voorlopig niets verandert. Brown blijft de komende tijd de volledige voogdij houden over Madison en ze heeft ingestemd met een drugstest, die binnenkort bij haar wordt afgenomen.

"Stephen wil de kinderen beschermen en zich ervan verzekeren dat er iemand voor hen zorgt die hier geschikt voor is", meldt een bron aan de entertainmentsite.

Voormalige nanny beweert dat zangeres de hele dag door drinkt

Belafonte zou zich zorgen maken over het welzijn van hun kind en heeft ook de hulp ingeroepen van hun voormalige nanny Russel Updegraff. Die zegt te hebben gezien dat de zangeres dagelijks drinkt, al vanaf de vroege morgen. Hij beweert dat dit haar dochters Madison en Angel veel angst en stress heeft bezorgd.

Het America's Got Talent-jurylid liet vorige week weten dat zij zich binnenkort laat opnemen in een afkickkliniek. De zangeres legt uit dat er veel onderdrukte gevoelens naar boven kwamen tijdens het schrijven van Brutally Honest, haar memoires die in november uitkomen. "Het is ongelofelijk traumatisch om een relatie, waarin ik emotioneel misbruikt werd, en alle andere narigheden weer te herleven."

Brown begon daarom met drinken om haar pijn te vergeten. "Het is soms lastig om te gaan met alle emoties die ik ervaar. Maar het probleem zit niet in de seks of alcohol - het zit dieper."

Brown en ex Stephen Belafonte rondden vechtscheiding begin augustus af

Brown raakte met haar ex Stephen Belafonte verwikkeld in een vechtscheiding, die begin augustus werd afgerond. Het voormalig stel zette vorig jaar een punt achter de relatie na een huwelijk van tien jaar.

De zangeres stelde destijds dat ze jarenlang is mishandeld door haar man. Ook beweerde ze dat Belafonte jarenlang een affaire had met hun oppas.

Belafonte beweerde op zijn beurt dat Brown Madison heeft gehersenspoeld met negatieve verhalen over hem. Daarnaast zei hij dat zijn ex niet alleen kampte met een alcoholverslaving, maar dat ze ook verslaafd was aan drugs.