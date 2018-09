Wendy van Dijk haalt uit naar Nederlandse 'roddelkranten'

"Tuurlijk is het verschrikkelijk wat je overkomt en dat je het niet onderling als jong stel kunt oplossen. Maar dat je dat moet delen met heel Nederland, dat vind ik onbegrijpelijk", vertelt ze in Linda's Zomerweek. "We zijn zo belaagd door de pers. Ze hebben ons een jaar of anderhalf dagelijks op de huid gezeten en lastiggevallen."

Van Dijk en De Buisonjé zouden in 2002 trouwen, maar dat werd een paar dagen voor de grote dag afgeblazen. De zanger bleek zijn toen zwangere verloofde te hebben bedrogen. "De pers ging ermee aan de haal", aldus Van Dijk.

De 47-jarige presentatrice vindt dat de media nu ook veel te ver gaan in de aandacht voor bekende mensen. "Kijk naar Humberto (Tan, red). Hoe kan het zijn dat het AD zeven weken lang schrijft over het privéleven en zijn privéperikelen?"

"Serieuze kranten zijn net zo hard roddelbladen aan het zijn", vindt Van Dijk. De Mol bracht daar tegenin dat kranten veel schrijven over een onderwerp als het vermeende overspel van Tan, omdat mensen dat ook graag lezen.

"Ik denk dat dat ook wel meevalt, je krijgt het de hele tijd in je gezicht." Open kaart spelen heeft volgens Van Dijk weinig zin. "Nee, dat is niet genoeg, want ze zullen altijd doorgaan tot de kern van het probleem."

Van Dijk noemt haar criticus Youp van 't Hek als voorbeeld

Van Dijk neemt het op voor Tan, omdat hij in zijn programma ook niet vroeg naar de privéomstandigheden van zijn gasten. "Hij heeft toch ook niet aan, weet ik veel, Youp van 't Hek gevraagd: hoe zat het toen jij vreemdging?''

Het is opvallend dat Van Dijk over de cabaretier begint, aangezien zij in het verleden via sociale media ruzie hebben gemaakt naar aanleiding van zijn columns in NRC.