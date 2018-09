Robin Wright vindt dat Kevin Spacey tweede kans verdient

Spacey, die de rol van Amerikaans president Frank Underwood vertolkte en ook als producent bij House of Cards betrokken was, werd door Netflix ontslagen vanwege meerdere beschuldigingen van seksuele intimidatie.

In een interview met de modewebsite Net-a-Porter neemt de 52-jarige Wright het op voor de twee jaar oudere Spacey. "Ik vind dat ieder mens het recht heeft op een tweede kans, daar geloof ik in. Het wordt groei genoemd."

Op de vraag of ze medelijden met de acteur heeft, antwoordt de actrice dat ze medelijden heeft met iedereen die een publiek leven leidt. "Het is een nachtmerrie, kun je je dat voorstellen? We voeren een klus uit en delen ons werk met kijkers. Waarom moet ons privéleven openbaar zijn? Ik haat die kant van de industrie, het is zo ingrijpend."

Wright zegt dat ze sinds het schandaal uitbrak niets van Spacey gehoord heeft. "Maar als hij er klaar voor is en mij wil spreken, kan hij contact met me opnemen."

Ook medewerkers klaagden Spacey aan

Vorig jaar kwamen de eerste verhalen naar buiten over seksueel wangedrag van de acteur. Kort na de eerste beschuldiging kondigde Netflix aan dat het zesde seizoen van House of Cards het laatste zou zijn. Toen bleek dat er ook klachten van medewerkers van de serie waren, werd Spacey op staande voet ontslagen.

In het komende en laatste seizoen van House of Cards is hij dan ook niet meer te zien. Vanwege zijn ontslag is de serie teruggebracht tot acht afleveringen. Die zijn vanaf 2 november te zien op Netflix.

De laatste reeks van de politieke dramaserie draait om Claire Underwood, de rol van Wright, die het tot het presidentschap van de Verenigde Staten schopt.