Roddeloverzicht: Katja gaat voor bloot en Meghan schaamt zich

Een trouwdag is voor veel mensen de mooiste dag van hun leven. Na maanden, soms jaren, van plannen vallen alle puzzelstukjes in elkaar en zie je eindelijk waarom je per se die bloemen moest, het kleurenschema op een bepaalde manier moest en je sommige mensen maar beter niet kunt laten speechen.

Een belangrijk element van die magische dag is voor vrouwen de bruidsjurk. Moet-ie wit? Kies je voor een lange sleep? Zie je het zitten om de hele dag in een strak ontwerp rond te lopen, of wil je toch wat bewegingsruimte?

De meeste trouwjurken zijn ook nog eens een flinke investering en dus is het belangrijk de juiste uit te kiezen. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië hadden ze daar al een heel lange tijd een oplossing voor: in Say Yes to the Dress werden wanhopige bruiden, die winkel in, winkel uit waren gerend, echt geholpen door de behulpzame winkeliers van het programma.

TLC hielp Patricia Paay in de Nederlandse versie in 2016 al aan een weinig subtiele jurk, die ze uiteindelijk niet aantrok, en deze week was het de beurt aan Katja Schuurman. Katja is van plan met Freek van Noortwijk te gaan trouwen en ging met onder anderen zus Birgit en hun moeder bij Fred van Leer op bezoek om de geschikte jurk te vinden.

Katja trok jurk na jurk aan, maar kon haar publiek niet bekoren. De jurken waren "niet Kat", "maakten haar breed" en zorgden voor bezorgde blikken bij de entourage. Zou Katja er nog uit komen?

Gelukkig: daar was de jurk. En alsof het een trend is, was deze jurk ongeveer net zo subtiel als de jurk die Patricia twee jaar geleden uitkoos; diep decolleté, doorschijnende rok en een split die tot aan de navel reikt. "Op het strand loop je met minder aan", aldus Katja. Moeder Schuurman schrok er wel even van, want wat moesten de andere gasten hiervan vinden?

Moeder vond het wel erg bloot en vreesde de woorden van familieleden van met name Freek. Maar toen ze zag hoe blij haar dochter werd van de jurk die "een beetje Beyoncé" uitstraalde. "Helemaal Kat", aldus zus en moeder uiteindelijk. En dus trouwt Katja in deze jurk. Of niet. Want Patricia deed het ook niet.

Ongemakkelijk met je ex

Als er één ding is dat de meeste mensen niet willen, is het wel hun ex tegenkomen. Eindelijk over je hartzeer heen, staat ze ineens in de supermarkt en kun je weer opnieuw beginnen. Of nét op het moment dat je haar belachelijk zit, je gezicht onder de pukkels en je een koffievlek op je broek hebt, staat hij ineens op dezelfde trein te wachten. Dat wil je niet.

Voor sommige mensen is het onmogelijk hun ex te ontlopen. Ondanks alle goede adviezen verliefd worden op je collega en die dan vervolgens iedere keer tegenkomen op de gang, tijdens de lunch en op borrels: genieten. Jort Kelder en Lauren Verster kunnen erover meepraten; zij zagen elkaar dit jaar weer eens tijdens de presentatie van de NPO.

Een beetje onwennig was het wel, zo vertelde Lauren zelf aan Shownieuws. "Ja, ja, Jort is natuurlijk een beetje op een pijnlijke manier afgelopen. Ehhhh, dus ik kwam wel binnen en toen zei ik: 'Laten we even knuffelen.' Dat hadden we gedaan."

De ontmoeting moet helemaal ongemakkelijk geweest zijn omdat even daarvoor het interview met Lauren in LINDA gepubliceerd werd waarin ze zei het nog steeds naar te vinden dat ze Jort toen heeft bedrogen met haar huidige partner.

Jort wees daar ook nog even op. "Ze is een beetje stout geweest. Ze werd verliefd op een ander. Dat was natuurlijk niet zo leuk, in elk geval niet voor mij. Ik heb er nog altijd wel last van, in de zin van dat ik er nog best wel verdrietig over ben. Het is pijnlijk, het doet gewoon pijn."

Toch was het niet de eerste keer dat ze elkaar zagen, zo vertelde Lauren ook. "Nee, we hebben elkaar wel eens gezien. Ach ja, het blijft een heel bijzondere man waar ik heel erg veel van hou. Als ik toch ook naar hem kijk, dan denk ik ook: grappig dat er eigenlijk zo weinig veranderd is ofzo."

Het is voor Jort te hopen dat hij ooit over zijn verdriet heen komt, zodat hij net als Lauren kan veranderen. En dan het liefst met iemand die hem niet bedriegt, denken we zo.

Geen enkel vertrouwen meer

Het lijkt maar niet makkelijk te mogen gaan voor Meghan Markle. Iedere dag kunnen we wel iets lezen of schrijven over de persoonlijke perikelen van de vrouw van prins Harry.

Was er rondom het huwelijk al van alles te doen rondom haar Amerikaanse familie - met vader, zussen en broers die boos waren over het uitblijven van uitnodigingen voor de bruiloft - is dat sinds het geven van het jawoord eigenlijk niet minder geworden.

Want waar we ons eerst nog een beetje zorgen maakten over de medische problemen van Thomas Markle, gaat het inmiddels eigenlijk alleen nog maar over hoe hij zijn dochter te schande maakt. Thomas verschijnt voor bakken met geld in allerlei media om daar over Meghan te vertellen.

Inmiddels zou Meghan daaraan onderdoor gaan, maar haalt ze er heel veel kracht uit dat zij en haar schoonoma Elizabeth echt beste vriendinnen zijn geworden. "Er is een band tussen hen ontstaan die oprecht en vol liefde is", aldus een ingewijde.

Meghan zou ervan uitgaan dat het nooit meer goed kan komen met haar vader, omdat echt al het vertrouwen weg is. "Ze kan hem ook niet gewoon bellen, want ze weet dat hij het gesprek zal opnemen en het zal verkopen. Ze maakt zich daar enorme zorgen over."

Een bezoekje brengen aan haar vader is er ook niet bij, want de pers zou er meteen bovenop duiken. "En daarmee zou ze de aandacht voor Thomas mogelijk alleen maar aanwakkeren. Het is beter om het even te laten rusten."