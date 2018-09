Weervrouw Jennifer Faber emigreert naar Nieuw-Zeeland voor de liefde

Zij emigreert voor de liefde naar Nieuw-Zeeland, vertelt ze in een interview op de website van RTL Nieuws.

Faber ontmoette eerder dit jaar in Europa een oude jeugdliefde die tegenwoordig in Nieuw-Zeeland woont. De vlam sloeg over en na een paar dagen besloot Faber haar baan op te zeggen en te verhuizen naar de andere kant van de wereld.

"Wel gek om alles achter te laten", erkent de 37-jarige weervrouw. "De mensen bij RTL, de dynamiek, de sfeer." Ze gaat Nederland missen, maar het Nederlandse weer niet, vertelt ze. "Het weer in Wellington, waar ik ga wonen, is net zo afwisselend als in Nederland. Het is wel milder, maar er is meer wind. Je kunt het vergelijken met Rome: die stad ligt 40 graden noorderbreedte, Wellington, 40 graden zuiderbreedte."

Faber is de tweede weervrouw in korte tijd die RTL verlaat. Eerder nam Helga van Leur na twintig jaar afscheid van de zender om meer tijd te gaan besteden aan onderzoek naar klimaatveranderingen.