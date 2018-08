De whiskey heet Blackened, naar een nummer van de groep op het album And Justice for All (1988).

De whiskey is ontwikkeld in samenwerking met de whiskeykenner en -maker Dave Pickerell. De drank rijpt in vaten in ruimten waar Metallica-muziek schalt.

De whiskey zal in de herfst te koop worden aangeboden. De metalband lanceerde in 1982 de eerste nummers, maar slijt nu ook andere waar zoals horloges.