DJ Khaled lanceert eigen meubellijn

De meubels en accessoires zijn vanaf donderdag te krijgen. Dat liet de dj in een verklaring weten.

"De meubels moeten je huis naar een nieuw niveau van expressie, luxe leven en winnen brengen", staat in de verklaring.

DJ Khaled heeft zelf een voorliefde voor extravagante meubels en dat is terug te zien in zijn ontwerpen. "Mijn huis is mijn kasteel, die plek is heilig voor me. Ik wilde iets maken dat dat gevoel weergeeft.," aldus de dj.

De prijzen variëren van 360 euro voor een eettafel tot 2.250 euro voor het pronkstuk van de collectie. Dat is de Kingdom of Khaled Throne Chair. DJ Khaled heeft in totaal driehonderd ontwerpen gemaakt, variërend van meubels tot accessoires.