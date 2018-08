Kim Holland dacht altijd dat mannen niet romantisch zijn

In gesprek met Panorama vertelt Holland dat haar ex-man, Ruud Slakhorst, altijd zei dat mannen eigenlijk niet romantisch zijn.

"Ze doen alleen romantisch om je in bed te krijgen. Daar ging ik mijn hele leven van uit totdat ik Mark ontmoette. Ik merk aan alles, hoe hij me bejegent, dingen voor me doet, dat hij enorm romantisch is. En daarnaast een hele stoere gast die ook nog eens heel sterk in het leven staat", aldus Holland (49).

De zakenvrouw heeft het gevoel dat Kruitwagen haar anders ziet dan haar ex-man. "Ruud zag het meisje, Mark ziet de vrouw."