Ed Sheeran wil na huidige tournee gezin gaan stichten

Dat zegt Sheeran in een interview met de BBC. In een eerder interview hintte de zanger erop dat hij onlangs is getrouwd met Seaborn.

"Ik zal nooit stoppen met het maken van muziek, want dat is mijn hobby. Het lijkt me leuk om eens een musical of een film te maken", zegt Sheeran.

"Ik zie muziek maken niet als werken. Ik zie geïnterviewd worden als werken. Niemand pakt een gitaar in de hoop dat ze er later over geïnterviewd zullen worden", aldus de 27-jarige zanger.

"Naast toeren en muziek produceren komt er hopelijk ook een familie", stelt de zanger. "Als mijn tournee eind september afgelopen is, neem ik met plezier een jaar vrij. Dan ben ik drie jaar aan het toeren geweest en dat is best gek. Ik moet daar echt van loskomen en andere dingen gaan doen."