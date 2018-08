Katja Schuurman kiest voor trouwjurk met hoge split

In het TLC-programma Say Yes To The Dress Benelux was Schuurmans zoektocht naar haar ideale trouwjurk te zien. Dinsdag werd duidelijk tegen welke jurk ze 'ja' zei.

Dat het een sexy trouwjurk moest worden, stond al vast. Bruidegom Freek van Noortwijk houdt van een diep decolleté, vertelde de 43-jarige presentatrice eerder.

Verder moest de japon niet te veel lijken op de jurk die ze op haar vorige bruiloft droeg, toen ze het jawoord aan Thijs Römer gaf. "Die jurk was mijn meisjesdroom. Nu moet de jurk meer passen bij deze fase van mijn leven."

Met advies van stylist Fred van Leer en haar moeder, zus en een vriendin bekeek Schuurman "een hysterische hoeveelheid" jurken. Uiteindelijk viel de keuze op de eerste jurk die ze aantrok en waarin ze zich "helemaal Beyoncé" voelt. "Freek is hier ook blij mee. Als ik hierin aankom, weet ik zeker dat ik een enorme grijns ga zien op zijn gezicht."