Rechter oordeelt dat contract Johnny Depp met oud-manager ongeldig is

De overeenkomst tussen Depp en Bloom werd mondeling gesloten en is daarom niet geldig, schrijft Variety.

Het besluit van de rechter kan grote gevolgen hebben voor andere beroemdheden in Hollywood, waar overeenkomsten vaak met een handdruk beklonken worden.

"Ik ben opgegroeid in een showbizzfamilie", zei rechter Terry Green. "Ik ben me ervan bewust dat mensen in de entertainmentwereld vaak denken dat ze in een andere wereld leven, maar dat is niet zo. Zij moeten zich aan dezelfde regels houden als ieder ander."

De 55-jarige Depp sleepte Bloom in oktober voor de rechter en beweerde onder meer dat de advocaat 30 miljoen dollar heeft opgestreken zonder dat er een degelijk contract tussen de twee was. Bloom diende in december een tegenaanklacht in en vroeg de rechtbank te bevestigen dat hun mondelinge overeenkomst uit 1999 wel geldig is en dat Depp hem nog geld schuldig was.

Bloom kan nog in beroep tegen besluit rechter

Depp wil al het geld dat hij Bloom door de jaren heen betaald heeft terug. Bloom kan nog in beroep gaan en zich voor een rechter verweren door te zeggen dat de acteur hem een redelijk bedrag heeft betaald voor zijn verleende diensten.

Depp maakt een roerige tijd door en was eerder verwikkeld in een rechtszaak met zijn oud-managers van The Management Group (TMG). Die zaak werd uiteindelijk in juli geschikt.