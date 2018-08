Lauren Verster voelt zich nog steeds rot over einde relatie Jort Kelder

"Ik had een fijne relatie. Ik hield van mijn ex, ik bewonderde hem: hoe kon ik nou bij zo iemand weggaan? Jasper is mijn soulmate, wij horen bij elkaar. Ik ben met de voor mij meest fantastische man die er bestaat, we hebben niet voor niks een kind gemaakt, maar ik kan nog steeds verdrietig worden als ik denk hoe mijn vorige relatie is geëindigd. Dit heeft hij niet verdiend."

In gesprek met Thomas Acda in LINDA vertelt de 38-jarige presentatrice over de affaire die voorafging aan de breuk met Kelder. Verster werd verliefd op een ander, haar huidige partner Jasper, en zag hem tijdens haar relatie met Kelder al.

"Ik probeerde het steeds maar af te kappen, we stuurden elkaar lange, dramatische brieven, we gaven elkaar sieraden als afscheid, we spraken af elkaar nooit meer te zien, maar dan kwam er een sms'je van hem binnen en hop, ik zat alweer in de auto, gas erop, over de snelweg, naar zijn huis", aldus de presentatrice.

'Staat de deur al op een kier?'

Verster wilde haar relatie niet verbreken, maar kon de liefde voor Jasper niet stoppen. "Bizar hè? Wreed, ook wel. Worden mensen nu eenmaal verliefd of is het omdat er ruimte zit in een relatie; staat de deur gewoon al op een kier?"

Na de breuk leefde Verster een tijdje in een hotel. "Negen maanden lang. Ik had de Herman Brusselmans-kamer. Zonder gordijnen. En ik sliep al zo slecht. Ik was helemaal in de war, vreselijk ongelukkig en tegelijkertijd tot over mijn oren verliefd op Jasper."