Mel B naar afkickkliniek voor alcohol- en seksverslaving

"De afgelopen zes maanden waren ontzettend zwaar voor me", vertelt de 43-jarige Brown tegen de Britse krant The Sun.

De zangeres legt uit dat er veel onderdrukte gevoelens naar boven kwamen tijdens het schrijven van Brutally Honest, haar memoires die in november uitkomen. "Het is ongelofelijk traumatisch om een relatie, waarin ik emotioneel misbruikt werd, en alle andere narigheden weer te herleven."

Brown begon daarom met drinken om haar pijn te vergeten. "Het is soms lastig om te gaan met alle emoties die ik ervaar. Maar het probleem zit niet in de seks of alcohol - het zit dieper."

Daarom vertrekt het America's Got Talent-jurylid "over enkele weken" naar een afkickkliniek in Engeland. "Ik ben hier open over, omdat veel mensen kampen met hetzelfde probleem."

Brown en ex Stephen Belafonte rondden vechtscheiding begin augustus af

Brown raakte met haar ex Stephen Belafonte verwikkeld in een vechtscheiding, die begin augustus werd afgerond. Het voormalig stel zette vorig jaar na een huwelijk van tien jaar een punt achter de relatie.

De zangeres stelde destijds dat ze jarenlang is mishandeld door haar man. Ook beweerde ze dat Belafonte jarenlang een affaire had met hun oppas.

Belafonte op zijn beurt beweerde dat Brown hun zesjarige dochtertje Madison heeft gehersenspoeld met negatieve verhalen over hem. Daarnaast zei hij dat zijn ex niet alleen kampte met een alcoholverslaving, maar dat ze ook verslaafd was aan drugs.