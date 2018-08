Roddeloverzicht: Linda ging (niet) met Ed en Dave drinkt (bijna) nooit meer

Opscheppen, pochen, grootspreken: iedereen doet het wel eens. Of het nou is dat je huisdier zo goed op z'n achterpoten kan staan, je kind na drie dagen al kon praten of je echt een extreem knap persoon hebt weten te versieren in de kroeg: soms is het aandikken van een verhaal te verleidelijk om het niet te doen.

Meestal is dat niet zo erg; een leuk, sterk verhaal kan zorgen voor prachtige anekdotes en zo worden rondverteld, maar tot problemen zal het niet snel leiden. Maar als je het op televisie doet én het over een bekende Nederlander hebt - zoals Ed Nijpels deze week - dan wordt het echter een heel ander verhaal.

De oud-politicus vertelde in EenVandaag over "een goedbewaard geheim": hij zou een relatie hebben gehad met Linda de Mol. Zij was destijds 19 en hij 33. En écht - hij vertelt het verhaal eigenlijk nooit, want zo boeiend vindt hij het niet - "maar het kwam toevallig zo ter sprake".

De twee ontmoetten elkaar 1983, toen ze samen een Gouden Harp uitdeelden tijdens de uitreiking van de Edisons. Daarna zou een romance zijn ontstaan. Althans, als we Ed mogen geloven. Want Linda ziet het allemaal héél anders.

"Ik ben één keer op zijn uitnodiging, toen ik een jaar of negentien was, met hem uit eten geweest. Zijn chauffeur kwam me ophalen. Ik had hem verteld dat ik auteursrecht wilde gaan studeren en hij zei dat hij me daarbij misschien kon helpen met interessante informatie vanuit zijn beroep. We hebben een leuke avond gehad, maar daar is het ook bij gebleven. Een relatie is in mijn optiek echt iets heel anders dan een etentje. Heel erg raar dit."

Hoewel Ed het allemaal niet zo boeiend vond, konden wij deze week eigenlijk nergens anders over praten. Want wie liegt er nu? Ed of Linda?

De beelden van het interview zijn in ieder geval achter slot en grendel gezet. Andere shows kunnen het fragment niet meer aankopen en nieuwsgierigen moeten nu naar de website van EenVandaag, omdat de teksten "uit de context" gehaald zouden zijn.

In de media lijkt iedereen eerder Linda te geloven dan Ed. De kranten en showbizzrubrieken zijn er allemaal van overtuigd dat Ed het verhaal net wat heeft aangedikt voor de aandacht. Dat is in ieder geval geslaagd: we hebben het er nog steeds over.

Babynieuws

Nog maar een paar weken en we beginnen aan een nieuw Boer zoekt Vrouw-avontuur. Nog even en Yvon Jaspers loopt weer op haar rubberlaarzen tussen de koeien, schapen en bollenvelden met hond Tommy achter zich aan. Op 16 september zitten alle fans voor de buis gekluisterd.

Om iedereen tot die tijd zoet te houden, zijn er gelukkig voldoende seizoenen geweest om bijna iedere week wel weer een Boer zoekt Vrouw-nieuwtje de wereld in te slingeren. Nieuwe carrières, huizen en natuurlijk baby's komen om de haverklap voorbij.

Het afgelopen seizoen ligt bij iedereen nog vers in het geheugen. Boer Olke die in Texas over zijn ranch wandelde, boer Riks in Canada die het toch niet kon vinden met zijn dames en uiteraard boer Marc, die bijna het record van boer Tom wist te breken met zijn 829 brieven.

Deze week leerden we dat boer Marc beslist niet stil heeft gezeten op zijn tilapiakwekerij in Zambia. Met Annekim, die zo'n beetje om de hoek woonde, werd het ondanks het romantische mango's plukken niks, maar al snel daarna vond hij de liefde bij de Nederlandse Merel die maar wat graag bij hem op bezoek kwam.

Hoe het precies werkt in de relatie van Marc en Merel weten we niet, want ze geven geen details over hun huidige woonsituatie. Maar zeker is dat ze genoeg tijd met elkaar hebben doorgebracht: er komt namelijk een baby.

Die geheimzinnigheid houdt overigens aan. Waar de meeste oud-deelnemers regelmatig updates bieden voor de website van Boer zoekt Vrouw, staat het heugelijke nieuws van Marc nog niet tussen de persoonlijke verhalen van de boeren. Misschien heeft Marc zich toch verkeken op de aandacht en trekt hij zich daarom nu terug.

'Ik raak voorlopig geen druppel meer aan'

Er is een aantal dingen waarvan je denkt dat iedereen ze wel weet: hoe je een ei moet bakken, hoe je een schaar gebruikt en dat je niet moet rennen met een lolly in je mond. Van die dingen waarvan je denkt dat je het niet hoeft uit te leggen, aangezien het zo logisch is.

Niet met alcohol op achter het stuur gaan zitten, is ook zoiets. Iedereen weet dat dit niet handig is. Je hebt jezelf niet volledig in de hand en een zwaar voertuig dus al helemaal niet. Toch moeten ieder jaar weer mensen achter het stuur vandaan worden gehaald, omdat ze veel bier, wijn en shotjes naar binnen hebben gewerkt en echt dachten dat ze nuchter genoeg waren om gewoon nog naar huis te rijden.

Ook bekende mensen maken zich hier schuldig aan. Giel Beelen deed het eens, Reese Witherspoon en Lindsay Lohan probeerden het in de Verenigde Staten en dit weekend was het de beurt aan Dave Roelvink.

Dave was niet een beetje dronken: hij had 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol genuttigd. Dat was te merken aan zijn rijstijl. Niet alleen reed hij 180 kilometer per uur waar 100 kilometer per uur was toegestaan, maar ook stopte hij midden in een tunnel, schreeuwde iets tegen een motoragent en reed weer verder.

Uiteindelijk kon de politie Dave klemrijden en moest hij op de grond liggen om overmeesterd te worden. Heftig, zo vond ook zijn vader. Dries Roelvink was woedend en zei direct dat zijn zoon beter zou moeten weten.

Dave bood snel zijn excuses aan op sociale media en zei maandag tijdens de perspresentatie van het programma De Roelvinkjes: effe geen cent te makken van plan te zijn een cursus over alcoholgebruik in het verkeer te gaan volgen.

"Ik kan het, hoe graag ik zou willen, ook niet meer terugdraaien. Ik heb er enorm veel spijt van en heb besloten in ieder geval voorlopig geen druppel meer aan te raken", zei de geëmotioneerde Dave over de fouten die hij had begaan. Een harde les, maar Dave komt er beter uit. Echt.