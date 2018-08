Timberlake geeft vrijdagavond een optreden in GelreDome in Arnhem en staat zaterdag in de Ziggo Dome. Biel is met haar man mee op zijn The Man of the Woods-tournee.

Op de foto's en video's van Timberlake is te zien hoe zijn vrouw door de duinen fietst en Timberlake hun driejarige zoon Silas vervoert in een bakfiets en hoe het kind speelt op het strand. Waar het stel aan het fietsen is, wordt niet vermeld.