Martijn Krabbé zorgt niet altijd goed voor zichzelf

"Soms leef ik vier maanden als een monnik. Alleen maar werken, water drinken, sporten. Dan ben ik niet op mijn gezelligst. Daarna kan ik het weer drie weken vreselijk laten schieten, ook met drank", aldus de vijftigjarige presentator in gesprek met de Volkskrant.

Middelmaat heeft hem nooit erg geïnteresseerd. "Work hard, I really like it. Play hard, ook heel fijn."

Tegenwoordig heeft Krabbé wel een soort balans gevonden waarbij hij flink traint, maar ook lekker eet. "Ik heb een mateloze lust naar kwaliteit in eten en drinken en gezelschap. Zo'n twee keer in de week ga ik uit eten, en ik maak met vrienden bedevaartsreizen naar restaurants in het buitenland."