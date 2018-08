Acteur Scott Eastwood zegt in podcast 'heel veel seks' te hebben

In zijn show interviewt hij sekstherapeut Emily Morse. In de podcast vertelt Eastwood af en toe wat over zijn eigen seksleven.

"Ik ben vrijgezel", vertelt de 32-jarige acteur. Op de vraag of hij seks heeft, antwoordt hij: "Ja, ik heb seks. Heel veel." Of dat met een of meerdere vrouwen is, hangt volgens hem af van wanneer je het aan hem vraagt.

"Ik denk dat ik doorgaans een goede score haal", vertelt de zoon van Clint Eastwood. "Maar ik geef graag." Hij weet dit, omdat hij zijn seksuele partners vaak om feedback vraagt op zijn bedprestaties .

"Ik vraag daarnaar, ik hou wel peilingen", aldus de acteur, bij wie zijn sekspartner prioriteit heeft.