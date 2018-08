Sekspoppenzaak Patricia Paay en Johan Vlemmix uitgesteld

Dat laat de rechtbank van Den Bosch in een reactie weten aan NU.nl. Paay heeft tot 12 september om een nieuwe advocaat te vinden. Hierdoor kan het "nog enkele maanden" duren voordat Paay en Vlemmix elkaar in de rechtbank treffen.

Langelaar, die Paay onlangs nog bijstond in de gewonnen plassekszaak tegen GeenStijl en twitteraar Eendenvanger, doet geen uitspraken over de reden van de breuk en benadrukte in gesprek met De Telegraaf dat hij zich niet heeft teruggetrokken vanwege een gebrek aan vertrouwen in de zaak.

Paay eist een schadevergoeding van 30.000 euro van de Eindhovense ondernemer die een levensgrote sekspop van haar op de markt wilde brengen. Vlemmix en de voormalig zangeres mogen in de rechtbank allebei hun verhaal doen en argumenten uitwisselen.

Vlemmix wil dat zaak tegen Paay alsnog doorgaat

Volgens de 69-jarige Paay is haar carrière in het slop geraakt door de geruchtmakende verspreiding van een plasseksvideo en heeft Vlemmix dat misbruikt om zijn handel te beginnen. Volgens Vlemmix is daar geen sprake van. De Brabander liet eerder al weten bereid te zijn tot het maken van excuses, maar hij weigert te betalen of te schikken.

De ondernemer is op zijn zachtst gezegd niet blij met de gang van zaken. "Ik had alles geregeld voor dinsdag, dit accepteer ik niet. Ik ben het hier niet mee eens", zegt Vlemmix. "Zij daagt mij en als zij haar zaken niet op orde heeft, dan is dat haar probleem."

Vlemmix wil de zaak het liefst zo snel mogelijk afronden. "Ik word hier niet vrolijk van. Dit is al een zaak die nergens over gaat en dan ga je hem ook nog vertragen. Zij doet zo moeilijk."