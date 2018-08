Boer Marc uit Boer zoekt Vrouw wordt voor eerste keer vader

Dat schrijft het AD nadat een woordvoerder van KRO-NCRV dit bevestigd heeft. De boer wil zelf niet reageren op het nieuws over zijn aankomende vaderschap.

Verkuyl en Merel zijn sinds 2017 samen, nadat ze elkaar leerden kennen via Facebook. Merel, die in Rotterdam woont, heeft uit een eerdere relatie al een zoon. Het is niet bekend of en hoe zij hun woonsituatie gaan aanpassen met de komst van de baby.

Door zijn deelname uit Boer zoekt Vrouw verwierf boer Marc landelijke bekendheid. In het programma koos hij voor de eveneens in Zambia wonende dierenarts Annekim, met wie hij acht maanden een relatie had.